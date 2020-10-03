Защитник «Арсенала» Салиба может перейти в «Ренн» на правах аренды

Согласно информации The Guardian, «Ренн» хочет арендовать 19-летнего француза на один сезон. Лондонский клуб готов на время отпустить игрока в другую команду – в данный момент футболист не проходит в основной состав «канониров».

Салиба стал игроком «Арсенала» в июле прошлого года, подписав пятилетний контракт. Минувший сезон он провел в аренде в «Сент-Этьене» – на его счету 17 матчей, в которых он заработал одну желтую карточку. В составе лондонской команды защитник пока не сыграл ни одной встречи.