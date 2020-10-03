Воспитанник «Зенита» Молчан стал игроком «Кана» (фото)

Бывший защитник «Енисея» Владислав Молчан перебрался в «Кан». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
В субботу, 3 октября он подписал контракт до 2025 года и будет выступать в новой команде под номером пять. Другие детали сделки не раскрываются.
📝 Vladislav Molchan cinquième recrue du @SMCaen 🔴🔵— Stade Malherbe Caen (@SMCaen) October 3, 2020
👉 https://t.co/1krhiDXni8 #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/HzOmtLJqKY
Ранее сообщалось, что 23-летний игрок был куплен у «Енисея» за один млн рублей. 30% от этой суммы достанется «Зениту», поскольку Молчан является воспитанником питерцев.