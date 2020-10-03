Воспитанник «Зенита» Молчан стал игроком «Кана» (фото)

Бывший защитник «Енисея» Владислав Молчан перебрался в «Кан». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В субботу, 3 октября он подписал контракт до 2025 года и будет выступать в новой команде под номером пять. Другие детали сделки не раскрываются.

Ранее сообщалось, что 23-летний игрок был куплен у «Енисея» за один млн рублей. 30% от этой суммы достанется «Зениту», поскольку Молчан является воспитанником питерцев.