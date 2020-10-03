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03 октября 14:19

Павел Погребняк: «Спартак» идёт вровень с «Зенитом» – иконой нашего футбола

Встреча состоится 3 октября.

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ.

«Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее. «Спартак», конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идёт вровень с «Зенитом» – иконой нашего футбола.

Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдётся без эксцессов», – цитирует Погребняка ТАСС.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет в Москве и начнется в 19.00 мск.

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