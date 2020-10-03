«Тамбов» – «Арсенал». Стартовые составы

«Тамбов» и тульский «Арсенал» объявили составы на матч 10-го тура российской премьер-лиги.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Панченко, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Головня, Карасев, Килин, Кабахидзе, Балашов, Онугха.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачев, Ломовицкий, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Мохаммед, Кангва, Ковалев.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Бурлак, Злобин, Сокол, Рассказов, Горбатенко, Пантелеев, Громыко, Минаев.