«Челси» разгромил «Кристал Пэлас». Жоржиньо реализовал два пенальти

В четвертом туре чемпионата Англии «Челси» на своем поле разгромил другой лондонский клуб «Кристал Пэлас» результатом 4:0.

Все голы были забиты во втором тайме. На 50-й минуте счет открыл Бен Чилуэлл, на 66-й после его передачи отличился Курт Зума, а на 78-й и 82-й Жоржиньо дважды реализовал пенальти.

«Челси», набрав семь очков в четырех играх, поднялся на четвертое место.

«Кристал Пэлас» занимает восьмую строчку таблицы с шестью очками.

17 октября «Челси» примет «Саутгемптон», а «Кристал Пэлас» 18 октября сыграет дома с «Брайтоном».