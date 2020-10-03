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03 октября 16:35
автор: Артур Гичунцев

Рауш – перед матчем с «Краснодаром»: В «Динамо» непростая ситуация

Ранее клуб уволил Кирилла Новикова с должности главного тренера.

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем против «Краснодара» в 10-м туре РПЛ.

«Все в команде прекрасно понимают, что ситуация непростая. В моей карьере смена тренера, конечно, происходила не раз, но каждый случай я через себя довольно тяжело пропускаю. Конечно, хочется работать с успешным тренером как можно дольше, но в современном футболе все может поменяться очень быстро. Наша задача как футболистов работать на тренировках и в играх минимум на 100% при любом тренере.

«Краснодар» – команда со своей философией, они играют в красивый атакующий футбол. Как я уже сказал выше, сейчас в нашей команде перемены, поэтому мотивация и концентрация будут запредельными. У нас был очень интересный тренировочный процесс на этой неделе, и если мы сможем перенести эти наработки в игру, оттолкнуться от своих возможностей, а не от стиля «Краснодара», навязать им свою волю, то вполне можем рассчитывать на успех», – сказал Рауш.

Матч «Динамо» – «Краснодар» состоится 4 октября и начнется в 20.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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