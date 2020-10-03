Вадим Евсеев: Не получилось вскрыть защиту «Ротора»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал игру своей команды в домашней игре десятого тура чемпионата России против «Ротора» (0:0).

«Вся команда сыграла качественно в обороне, но в плане атаки не получилось вскрыть защиту соперника, хоть у нас были удары и подходы. Нам не удалось выполнить две задачи одновременно – сыграть на ноль и забить мяч. Не хватило качества реализации моментов, подключения игроков из глубины, хотя желания было много», – рассказал Евсеев в интервью для телеканала «Матч Премьер».

«Уфа» и «Ротор» замыкают турнирную таблицу, набрав соответственно шесть и три очка.