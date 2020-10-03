Максим Шацких: Одно очко – это приобретение для «Ротора»

Тренер «Ротора» Максим Шацких прокомментировал ничейный результат в гостях у «Уфы» в десятом туре чемпионата России (0:0).

«Исходя из нашей ситуации, когда многие ребята находятся далеко не в лучших кондициях, одно очко – это приобретение для нас. Мы заслужили и по игре, и по другим моментам. Повторюсь, физическое состояние футболистов далеко не лучшее по тем причинам, которые вы знаете», — рассказал Шацких в эфире телеканала «Матч Премьер».

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич не полетел в Уфу из-за проблем со здоровьем.