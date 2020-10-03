«Полный маразм». Массажист Кокорина – об обвинениях в очередной травме игрока

Сергей Колесников, личный массажист форварда «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о причастности к очередной травме игрока.

«Полный маразм. Я с Сашей работаю много лет, ещё с «Динамо», был с ним в «Сочи». Как я могу иметь какое-то отношение к травме?

Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно. Есть определённые мысли, но стараюсь их отогнать», – сказал специалист «Чемпионату».

Напомним, за все время в стане красно-белых Кокорин провел три матча и отдал один голевой пас.