СМИ: «Сочи» и «Зенит» согласовали трансфер Ригони, окончательное решение – за игроком

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может стать футболистом «Сочи». Об этом информирует «Чемпионат».

По данным источника, черноморский клуб согласовал его трансфер. Окончательное решение – за игроком.

Отмечается, что аргентинец рассматривает два варианта: подписание контракта с «Сочи» или переход в европейский клуб на правах свободного агента.

Напомним, 27-летний Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года. В составе питерцев он провел 62 матча (12 голов и девять голевых передач.