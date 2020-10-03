Фрэнк Лэмпард: Не так много команд забивают четыре мяча «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал крупную победу над «Кристал Пэлас» в домашней встрече четвертого тура чемпионата Англии (4:0).

«Не так уж много команд забивают четыре гола в матчах против «Кристал Пэлас», – цитирует Лэмпарда сайт телерадиокомпании BBC. – Мы хорошо начали матч, потом немного сбавили, нам нужно было показать нечто большее. Здорово, что мы забили четыре мяча.

Нам нужно было встроить Бена Чилуэлла в игру. Он действовал фантастически. Его умение подниматься так высоко в атаку – это хорошо. Он блестяще работает с мячом.У всех новичков были определенные проблемы, поэтому мы должны дать им время, но Бен уже показал, на что он способен.

Абрахам пытался пробить второй пенальти вместо Жоржиньо? Мы с этим разобрались. Никаких проблем. Все решено. Мне нужны лидеры и немножко конфликтных ситуаций. Хорошо, что Тэмми полон энтузиазма, но не стоит забывать про список пенальтистов».