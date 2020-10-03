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03 октября 17:48
автор: Виктор Шарафудинов

Анатолий Бышовец: Оснований для продажи Кокорина в «Фиорентину» нет. Тедеско его поддерживает

Александр пока сыграл лишь три матча за красно-белых.

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

«Оснований для продажи Кокорина в «Фиорентину» нет и не было, – рассказал Бышовец в интервью «РИА Новости». Мы живем в «фейковое» время, когда всеми способами пытаются привлечь интерес к игроку. Я рад, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поддерживает Кокорина, ведь давал ему игровую практику. Тедеско принимает решение в интересах команды. А что касается очередной травмы Кокорина, то это объективная причина, почему он не играет.

Но прошло достаточно времени для приобретения необходимого уровня подготовки. По большому счету видно, что предпочтение тренером уже отдано Эсекелю Понсе и Джордану Ларссону по игровым показателям. Они адаптировались и выглядят достаточно небезопасно для любой обороны».

Бывший футболист «Зенита» и «Сочи» Александр Кокорин заключил контракт со «Спартаком» 2 августа, но пока сыграл лишь три матча за новую команду, проведя на поле 148 минут.

источник: «РИА Новости»
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