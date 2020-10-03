«Спартак» – «Зенит». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и петербургского «Зенита» на игру десятого тура чемпионата РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Урунов, Крал, Айртон Лукас, З.Бакаев, Э.Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов, Соболев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Мостовой, Ерохин, Дзюба.
Запасные: Одоевский, Васютин, Терентьев, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.