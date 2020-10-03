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03 октября 18:21
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА обыграл «Урал» в Екатеринбурге, забив два мяча вдесятером

На 49-й был удален исландский защитник армейцев Хердур Магнуссон.

Матч десятого тура чемпионата России «Урал» – ЦСКА завершился со счетом 0:2.

На 49-й минуте армейцы вдесятером после того, как арбитр Станислав Васильев показал прямую красную карточку исландскому защитнику Хердуру Магнуссона.

После этого ЦСКА организовал два взятия ворот. На 52-й минуте свой первый гол за московский клуб забил бывший полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов, а на 56-й после передачи Николы Влашича отличился Константин Марадишвили.

ЦСКА занимает третье место, набрав 19 очков в десяти турах.

«Урал» находится на 12-й строчке таблицы с десятью очками.

В следующем туре (ориентировочно 18 октября) ЦСКА примет «Динамо», а «Урал» сыграет в Туле с «Арсеналом».

Чемпионат России

10-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: Зайнутдинов, 52, Марадишвили, 56.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Герасимов, Калинин, Мишкич, Йовичич, Емельянов (Евсеев, 62), Егорычев (Шаболин, 90+1), Панюков, Эль-Кабир.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Карпов, Магнуссон, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Эджуке, 90+1), Влашич (Сигурдссон, 85), Тикнизян (Дзагоев, 90+2), Чалов (Васин, 53).

Предупреждения: Емельянов, 10, Калинин, 81 – Обляков, 72, Марадишвили, 79, Тикнизян, 80.

Удаление: Магнуссон, 49 (фол «последней надежды»).

Главный судья: Васильев (Ижевск)

источник: «Советский спорт»
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