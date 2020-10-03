ЦСКА обыграл «Урал» в Екатеринбурге, забив два мяча вдесятером

Матч десятого тура чемпионата России «Урал» – ЦСКА завершился со счетом 0:2.

На 49-й минуте армейцы вдесятером после того, как арбитр Станислав Васильев показал прямую красную карточку исландскому защитнику Хердуру Магнуссона.

После этого ЦСКА организовал два взятия ворот. На 52-й минуте свой первый гол за московский клуб забил бывший полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов, а на 56-й после передачи Николы Влашича отличился Константин Марадишвили.

ЦСКА занимает третье место, набрав 19 очков в десяти турах.

«Урал» находится на 12-й строчке таблицы с десятью очками.