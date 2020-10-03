ЦСКА обыграл «Урал» в Екатеринбурге, забив два мяча вдесятером

Матч десятого тура чемпионата России «Урал» – ЦСКА завершился со счетом 0:2.
На 49-й минуте армейцы вдесятером после того, как арбитр Станислав Васильев показал прямую красную карточку исландскому защитнику Хердуру Магнуссона.
После этого ЦСКА организовал два взятия ворот. На 52-й минуте свой первый гол за московский клуб забил бывший полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов, а на 56-й после передачи Николы Влашича отличился Константин Марадишвили.
ЦСКА занимает третье место, набрав 19 очков в десяти турах.
«Урал» находится на 12-й строчке таблицы с десятью очками.
В следующем туре (ориентировочно 18 октября) ЦСКА примет «Динамо», а «Урал» сыграет в Туле с «Арсеналом».
Чемпионат России
10-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)
Голы: Зайнутдинов, 52, Марадишвили, 56.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Герасимов, Калинин, Мишкич, Йовичич, Емельянов (Евсеев, 62), Егорычев (Шаболин, 90+1), Панюков, Эль-Кабир.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Карпов, Магнуссон, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Эджуке, 90+1), Влашич (Сигурдссон, 85), Тикнизян (Дзагоев, 90+2), Чалов (Васин, 53).
Предупреждения: Емельянов, 10, Калинин, 81 – Обляков, 72, Марадишвили, 79, Тикнизян, 80.
Удаление: Магнуссон, 49 (фол «последней надежды»).
Главный судья: Васильев (Ижевск)