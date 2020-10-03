Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить на своем поле «Фрайбург»

В составе дортмундцев голами отметились Эрлинг Холанд (31-я и 66-я минуты), Эмре Джан (47) и Феликс Пасслак (90+2).

После этой игры «Боруссия» набрала шесть очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург», потерпев первое поражение в сезоне, с четырьмя очками занимает 11-е место.

В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Хоффенхайма», а «Франбург» на своем поле встретится с «Вердером».

Отметим, что «Боруссия» является соперником «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут в Германии 28 октября, ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 8 декабря.

Чемпионата Германии

3-й тур