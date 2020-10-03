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03 октября 18:27

Гол Чуперки с пенальти спас «Тамбов» от поражения в матче с «Арсеналом»

Футболисты «Тамбова» сыграли вничью с «Арсеналом» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе тульской команды голом отметился Мохаммед Кадири (43-я минута), у тамбовского клуба отличился Валерий Чуперка (87, пен.).

После этой игры «Тамбов» набрал восемь очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» , имея в активе девять очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Тамбов» в гостя сыграет против «Ротора», а «Арсенал» на своем поле сыграет против «Урала».

Чемпионат России
10-й тур

«Тамбов» - «Арсенал» - 1:1 (0:1)

Голы: Чуперка, 87 (пен). – Кадири (43).

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шляков, Каплиенко, Тетрашвили, Костюков (Балашов, 79), Чуперка, Таказов, Ойеволе, Карапетян (Карасев, 46), Панченко (Онугха, 56).

«Арсенал»: Левашов, Мохаммед, Беляев, Григалава, Ткачев (Пантелеев, 59), Ковалев (Злобин, 75), Кангва, Кангва, Ломовицкий (Горбатенко, 59), Хлусевич (Громыко, 84), Костадинов (Сокол, 46).

Предупреждения: Кангва (5), Костадинов (27), Беляев (78), Горбатенко (86), Злобин (88).

источник: «Советский спорт»
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