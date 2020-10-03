Гол Чуперки с пенальти спас «Тамбов» от поражения в матче с «Арсеналом»

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе тульской команды голом отметился Мохаммед Кадири (43-я минута), у тамбовского клуба отличился Валерий Чуперка (87, пен.).

После этой игры «Тамбов» набрал восемь очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» , имея в активе девять очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Тамбов» в гостя сыграет против «Ротора», а «Арсенал» на своем поле сыграет против «Урала».

Чемпионат России

10-й тур

«Тамбов» - «Арсенал» - 1:1 (0:1)