«Хоффенхайм» проиграл «Айнтрахту» после крупной победы над «Баварией»

Матч третьего тура чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Хоффенхайм» завершился со счетом 2:1.

Хорватский нападающий гостей Андрей Крамарич открыл счет на 18-й минуте, однако во втором тайме клуб из Франкфурта добился волевой победы. Японец Даити Камада отличился на 51-й минуте, а голландец Бас Дост – на 71-й.

В прошлом туре «Хоффенхайм» разгромил дома «Баварию» с результатом 4:1.

«Айнтрахт» стал лидером чемпионата, набрав семь очков в трех встречах.

«Хоффенхайм» занимает четвертую строчку, имея шесть очков.