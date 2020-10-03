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03 октября 18:35
автор: Виктор Шарафудинов

«Хоффенхайм» проиграл «Айнтрахту» после крупной победы над «Баварией»

Команда из Зинсхайма потерпела первое поражение в сезоне.

Матч третьего тура чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Хоффенхайм» завершился со счетом 2:1.

Хорватский нападающий гостей Андрей Крамарич открыл счет на 18-й минуте, однако во втором тайме клуб из Франкфурта добился волевой победы. Японец Даити Камада отличился на 51-й минуте, а голландец Бас Дост – на 71-й.

В прошлом туре «Хоффенхайм» разгромил дома «Баварию» с результатом 4:1.

«Айнтрахт» стал лидером чемпионата, набрав семь очков в трех встречах.

«Хоффенхайм» занимает четвертую строчку, имея шесть очков.

17 октября «Хоффенхайм» примет дортмундскую «Боруссию». 18 октября «Айнтрахт» сыграет на выезде с «Кельном».

источник: «Советский спорт»
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