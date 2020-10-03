Илья Геркус: При Тедеско игроки действительно прогрессируют, а значит – растут в цене

Бывший президент «Спартака» Илья Геркус высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Новости о сложностях с продлением контракта с Тедеско – если они правдивы – я бы трактовал ровно наоборот.

Доменико – это сейчас главный актив «Спартака». Всем очевидно, что он способен добиваться результатов и выстраивать игру. При нем игроки действительно прогрессируют, а значит – растут в цене.

Скорее Тедеско может задумываться о продлении и об условиях следующего контракта, а не «Спартак», – написал Геркус в своем Telegram.

В данный момент москвичи занимают второе место в таблице РПЛ, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.