Менхенгладбахская «Боруссия» одержала первую победу в чемпионате, одолев на выезде «Кельн»

В третьем туре чемпионата Германии «Кельн» на своем поле уступил менхенгладбахской «Боруссии» с результатом 1:3.

По ходу встречи гости вели 3:0. На 14-й минуте ворота «Кельна» поразил Алассан Плеа, на 16-й Штефан Ляйнер, а на 56-й Ларс Штиндль реализовал пенальти.

На 84-й минуте счет «размочил» косовский полузащитник хозяев Элвис Реджбечай.

«Кельн», потерпев три поражения в трех матчах, не набрал ни одного очка и занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

Менхенгладбахская «Боруссия» поднялась на десятое место, набрав четыре очка.