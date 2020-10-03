«Вильярреал» в гостях сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в лидеры примеры

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Атлетико» набрал пять очков и занимает десятое место в турнирной таблице примеры. «Вильярреал», имея в активе восемь очков, вышел на первое место в чемпионате.

В следующем туре «Вильярреал» на своем поле сыграет против «Валенсии», а «Атлетико» в гостях встретится с «Сельтой».

Добавим, что мадридский клуб является соперником «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первую встречу команды проведут в Москве 3 октября, ответный матч состоится 25 ноября в Испании.

Чемпиона Испании

5-й тур