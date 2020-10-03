«Эвертон» на своем поле обыграл «Брайтон» благодаря дублю Хамеса

В составе ливерпульского клуба голами отметились Доминик Калверт-Льюин (16-я минута), Йерри Мина (45+2) и Хамес Родригес (52, 70), у гостей отличились Ниль Мопе (41) и Ив Биссума (90+2).

После этой игры «Эвертон», одержавший четвертую победу кряду на старте чемпионата, набрал 12 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, «Брайтон», потерпев третье поражение в сезоне, с тремя очками занимает 14-е место.

В следующем туре «Эвертон» дома сыграет против «Ливепуля», а «Брайтон» в гостях встретится с «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

5-й тур

«Эвертон» – «Брайтон» – 4:2 (2:1)