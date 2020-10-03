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03 октября 19:35

Виктор Гончаренко: После удаления Магнуссона стали играть сильнее

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу команды в выездном мачте десятого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).

- В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что «Урал» хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путем замен можем усилить игру. Что касается удаления, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление, - передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.

Добавим, что после этой игры ЦСКА, набрав 19 очков, занимает третье место. «Урал» с десятью очками находится на 12-й строчке таблицы. В следующем туре армейцы на своем поле примет «Динамо», а клуб из Екатеринбурга в гостях сыграет против «Арсенала».

источник: ПФК ЦСКА
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Виктор Гончаренко: После удаления Магнуссона стали играть сильнее
Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу команды в выездном мачте десятого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).
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