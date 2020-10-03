«Ланс» обыграл «Сент-Этьен» и вышел на второе место в чемпионате Франции

Матч 6-го тура чемпионата Франции «Ланс» – «Сент-Этьен» завершился с результатом 2:0.

На 15-й минуте Гаэль Какута реализовал пенальти, а на 81-й после передачи Тони Маурисио отличился Флориан Сотока.

«Сент-Этьен» заканчивал встречу вдевятером. На 14-й минуте был удален защитник Тимоте Колодзейчак, а на 64-й – нападающий Вахби Хазри.

«Ланс» набрал 13 очков в шести турах и занимает второе место в лиге, уступая по дополнительным показателям «Ренну», который провел на одну игру меньше.

«Сент-Этьен» находится на седьмой строчке таблицы, набрав десять очков.