Юрий Матвеев: Обидно такие матчи проигрывать, не могу понять, что произошло

- Обидно такие матчи проигрывать. Когда добиваешься численного преимущества, надо пытаться дожимать соперника. Не могу понять, что произошло, почему-то попятились, сели в свою штрафную, за три минуты пропустили два мяча, - приводит слова Матвеева «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры ЦСКА, набрав 19 очков, занимает третье место. «Урал» с десятью очками находится на 12-й строчке таблицы. В следующем туре армейцы на своем поле примет «Динамо», а клуб из Екатеринбурга в гостях сыграет против «Арсенала».