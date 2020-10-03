Гол Понсе спас «Спартак» от поражения в домашнем матче против «Зенита»

Матч десятого тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 1:1.

На 65-й минуте после навеса Дугласа Сантоса Артем Дзюба головой сбросил мяч Александру Ерохину, и тот нанес точный удар с линии вратарской.

На 86-й Эсекьель Понсе сравнял счет, пробив низом в правый от вратаря Михаила Кержакова нижний угол. Автором голевой передачи стал Алекс Крал.

В минувшем чемпионате клуб из Санкт-Петербурга обыграл красно-белых и дома и на выезде с одинаковым счетом 1:0.

«Зенит» и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав по 21 очку. Команда Сергея Семака находится выше по дополнительным показателям.