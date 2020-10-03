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Гол Понсе спас «Спартак» от поражения в домашнем матче против «Зенита»
03 октября 20:55
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Понсе спас «Спартак» от поражения в домашнем матче против «Зенита»

Команды возглавляют турнирную таблицу, набрав по 21 очку.

Матч десятого тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 1:1.

На 65-й минуте после навеса Дугласа Сантоса Артем Дзюба головой сбросил мяч Александру Ерохину, и тот нанес точный удар с линии вратарской.

На 86-й Эсекьель Понсе сравнял счет, пробив низом в правый от вратаря Михаила Кержакова нижний угол. Автором голевой передачи стал Алекс Крал.

В минувшем чемпионате клуб из Санкт-Петербурга обыграл красно-белых и дома и на выезде с одинаковым счетом 1:0.

«Зенит» и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав по 21 очку. Команда Сергея Семака находится выше по дополнительным показателям.

В рамках следующего тура ориентировочно 18 октября состоятся матчи «Химки» – «Спартак» и «Зенит» – «Сочи».

Чемпионат России

10-й тур

«Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)

Голы: Э.Понсе, 86 – Ерохин, 65.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Урунов (Ещенко, 85), Крал, Айртон Лукас, З.Бакаев (Соболев, 53), Э.Понсе, Ларссон (Маркитесов, 90).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Круговой, 90+2), Малком (Сутормин, 90+2), Мостовой (Азмун, 72), Ерохин, Дзюба.

Предупреждения: Соболев, 59, Ещенко, 90+3 – Дуглас Сантос, 37, Барриос, 88, Ловрен, 89.

Главный судья: Кукуян (Сочи)

источник: «Советский спорт»
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