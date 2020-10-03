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03 октября 20:48

«Ювентус» сообщил об изоляции команды

«Ювентус» сообщил о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией.

«Во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, два сотрудника клуба получили положительные результаты тестирования на Covid 19. Они не являются ни игроками, ни членами технического или медицинского персонала, однако в соответствии с регламентом и протоколом вся команда с этого момента переходит на фидуциарную изоляцию с целью определить лиц, которые контактировали с инфицированными и могли заразиться инфекцией. Эта процедура позволит всем футболистам и персоналу команды с отрицательными результатами тестов проводить регулярные тренировки и соответствующие мероприятия, но не позволит контактировать с представителями клуба вне этой группы», - говорится в официальном сообщении пресс-службы «Ювентуса».

источник: ФК «Ювентус»
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