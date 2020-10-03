«Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити»

В четвертом туре чемпионата Англии «Лидс» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 1:1.

На 17-й минуте счет открыл форвард «горожан» Рахим Стерлинг. На 59-й испанский нападающий хозяев восстановил равновесие, направив мяч в пустые ворота после того, как вратарь «Сити» Эдерсон ошибся на выходе при подаче углового.

Проведший 16 предыдущих сезонов в низших дивизионах «Лидс», набрав семь очков в четырех играх, занимает пятое место.

У «Манчестер Сити» четыре очка после трех игр. Команда Хосепа Гвардиолы находится на десятой строчке таблицы.

17 октября «Сити» на своем поле примет «Арсенал». 19 октября состоится матч «Лидс» – «Вулверхэмптон».