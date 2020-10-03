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03 октября 21:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал Сосьедад» с крупным счетом обыграл «Хетафе» и стал лидером испанской примеры

Команда из пригорода Мадрида потерпела первое поражение в нынешнем сезоне.

Матч 5-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Хетафе» завершился с результатом 3:0.

На 28-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти, на 79-й после его передачи второй гол басков забил Микель Мерино, а на 81-й Порту сделал перевес команды из Сан-Себастьяна крупным.

В параллельной встрече «Эльче» и «Уэска» сыграли вничью 0:0.

«Реал Сосьедад», набрав восемь очков, лидирует в турнирной таблице, опережая «Вильярреал» по дополнительным показателям.

«Хетафе», потерпев первое поражение в сезоне-2020/21, находится на пятой строчке, имея семь очков.

«Уэска» занимает 14-е место (5 матчей, 4 очка), а «Эльче» – 15-е (3 игры, 4 очка).

В следующем туре ориентировочно 18 октября состоятся матчи «Бетис» – «Реал Сосьедад», «Хетафе» – «Барселона», «Уэска» – «Вальядолид» и «Алавес» – «Эльче».

источник: «Советский спорт»
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