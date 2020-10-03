«Реал Сосьедад» с крупным счетом обыграл «Хетафе» и стал лидером испанской примеры

Матч 5-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Хетафе» завершился с результатом 3:0.

На 28-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти, на 79-й после его передачи второй гол басков забил Микель Мерино, а на 81-й Порту сделал перевес команды из Сан-Себастьяна крупным.

В параллельной встрече «Эльче» и «Уэска» сыграли вничью 0:0.

«Реал Сосьедад», набрав восемь очков, лидирует в турнирной таблице, опережая «Вильярреал» по дополнительным показателям.

«Хетафе», потерпев первое поражение в сезоне-2020/21, находится на пятой строчке, имея семь очков.