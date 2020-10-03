Павел Худяков: «Тамбову» удалось уйти от поражения, но на ничью с «Арсеналом» мы однозначно наиграли

- Сегодня нам удалось уйти от поражения, но на ничью мы однозначно наиграли. Рад, что в сложной ситуации, уступая по ходу матча, ребята боролись до конца и проявили характер, - приводит слова Худякова «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Тамбов» набрал восемь очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» , имея в активе девять очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Тамбов» в гостях сыграет против «Ротора», а «Арсенал» на своем поле встретится с «Уралом».