Сергей Семак: Не смогли победить «Спартак», чем, естественно, расстроены

- Неплохой первый тайм, были моменты, могли забить. Во втором тайме забили, но, к сожалению, в самом конце пропустили мяч, упустили преимущество, которое у нас было. Не смогли победить, чем, естественно, расстроены, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

После этой игры «Зенит» и «Спартак» , набрав по 21 очку, возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а команда из Санкт-Петербурга находится выше красно-белых лишь по дополнительным показателям. Добавим, что в следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок», а «Зенит» встретится на своем поле с «Сочи».