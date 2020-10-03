«Монако» сыграет с «Брестом» без Головина

Официальный сайт футбольного клуба «Монако» опубликовал заявку команды Нико Ковача на выездной матч шестого тура чемпионата Франции против «Бреста».
Среди 20 футболистов не оказалось Александра Головина. Полузащитник сборной России продолжает курс реабилитации после травмы берда, полученной 30 августа в выездной встрече монегасков против «Метца» (1:0).
Le 𝘎𝘳𝘰𝘶𝘱𝘦 🔴&⚪️ pour 𝗕𝗿𝗲𝘀𝘁, avec la première apparition de Florentino Luis 🇵🇹#SB29ASM | Demain, 15h 👊 pic.twitter.com/6DO2dS4d4K— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 3, 2020
Матч «Брест» – «Монако» состоится завтра 4 октября и начнется в 16:00 по московскому времени.