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03 октября 21:36
автор: Виктор Шарафудинов

«Монако» сыграет с «Брестом» без Головина

Полузащитник сборной России продолжает восстанавливаться после травмы бедра, полученной в конце августа.

Официальный сайт футбольного клуба «Монако» опубликовал заявку команды Нико Ковача на выездной матч шестого тура чемпионата Франции против «Бреста».

Среди 20 футболистов не оказалось Александра Головина. Полузащитник сборной России продолжает курс реабилитации после травмы берда, полученной 30 августа в выездной встрече монегасков против «Метца» (1:0).

Матч «Брест» – «Монако» состоится завтра 4 октября и начнется в 16:00 по московскому времени.

источник: ФК «Монако»
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