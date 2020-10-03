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03 октября 21:41

Сергей Семак: Нас не устраивает статистика Малкома, он должен играть лучше

Главный тренер «Зенита» оценил игру бразильского нападающего команды Малкома в нынешнем сезоне.

- «Зенит» сыграл 11-й матч, Малком сыграл 11-й раз в старте — забил 1 мяч. Вас устраивает такая статистика?
- Нет, конечно, он должен играть лучше. Ни его, ни нас, ни болельщиков не устраивает статистика, - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, 23-летний вингер провел 11 матчей за «Зенит» в текущем сезоне, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу, а также заработав одну желтую карточку.

Напомним, Малком перешел в петербургский клуб из «Барселоны» в августе 2019 года. По информации портала transfermarkt переход обошелся «Зениту» в 40 миллионов евро.

источник: ФК «Зенит»
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