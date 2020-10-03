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03 октября 21:42
автор: Виктор Шарафудинов

Максименко признан лучшим игроком матча «Спартак» – «Зенит»

Голкипер красно-белых парировал десять ударов игроков гостей.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко был признан экспертами телеканала «Матч ТВ» лучшим игроком матча десятого тура, в котором красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

Максименко парировал десять из 11 ударов, которые гости нанесли в створ его ворот.

Не определив победителя на «Открытие Арене», «Зенит» и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав по 21 очку.

источник: «Советский спорт»
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