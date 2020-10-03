Максименко признан лучшим игроком матча «Спартак» – «Зенит»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко был признан экспертами телеканала «Матч ТВ» лучшим игроком матча десятого тура, в котором красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).
Максименко парировал десять из 11 ударов, которые гости нанесли в створ его ворот.
Не определив победителя на «Открытие Арене», «Зенит» и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав по 21 очку.
10 сэйвов и заслуженная награда лучшему игроку матча #СпартакЗенит! 🏆— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 3, 2020
Макси сегодня был на высоте 💪 pic.twitter.com/6Whm3zKlUK