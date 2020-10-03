Максименко признан лучшим игроком матча «Спартак» – «Зенит»

Натан Бартфельд: Кукуяна можно поздравить, игра была очень напряженная, и он с ней справился

Бывший инспектор ФИФА и УЕФА оценил работу бригады арбитров под руководством Павла Кукуяна на матче чемпионата России «Спартак» - «Зенит» (1:1).