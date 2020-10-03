Александр Ерохин: Важно из этой ничьи со «Спартаком» сделать правильные выводы

- Исходя из того, как складывалась игра - конечно. Вели 1:0, наверное, после забитого мяча нужно было увеличивать преимущество, дожимать. Но, к сожалению, низко сели и получили несколько моментов в свои ворота, пропустили гол. Важно из этой ничьи сделать правильные выводы и двигаться дальше, - приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».

После этой игры «Зенит» и «Спартак» , набрав по 21 очку, возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а команда из Санкт-Петербурга находится выше красно-белых лишь по дополнительным показателям.

Добавим, что в следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок», а «Зенит» встретится на своем поле с «Сочи».