Шамиль Газизов: Такие матчи как «Спартак» – «Зенит» украшают российский футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру красно-белых в домашнем матче десятого тура чемпионата России против «Зенита» (1:1).

«Нервный матч, начало было сложноватое, – цитирует Газизова ТАСС. – Мне показалось, что в первом тайме поначалу мы выглядели хорошо, но потом что-то пошло не так. Второй тайм выдали очень хороший – итог закономерен

Хочу поздравить всех болельщиков! Сегодня была хорошая игра, такие матчи украшают российский футбол. Рад за российский футбол, потому что у нас три команды в Лиге чемпионов.

Придерживаюсь мнения, что судьи сегодня отработали хорошо. Мне кажется, в последнее время стало меньше больших судейских ошибок. Будем держать за это кулачки, потому что это двигает наш футбол вперед».

«Зенит» и «Спартак» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав по 21 очку. Команда Сергея Семака находится выше по дополнительным показателям.