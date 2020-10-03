«Порту» на своем поле уступил «Маритиму»

Матч третьего тура чемпионата Португалии «Порту» – «Маритиму» завершился с результатом 2:3.

Бразильский нападающий гостей Родриго Перейра открыл счет на 24-й минуте, на что «драконы» ответили голом Пепе на 42-й. Но на 52-й Перейра оформил дубль, добыв победу для своей команды.

На 88-й защитник хозяев Алекс Теллес не реализовал пенальти.

В компенсированное время были забиты еще два мяча. Сначала Нану увеличил перевес «Маритиму» (90+1), а затем отличился хавбек хозяев Отавио (90+9).

Лидирует в португальской примейре «Санта-Клара», набрав семь очков в трех встречах. У «Порту» и «Маритиму» по шесть очков. Чемпионы Португалии занимают вторую строчку турнирной таблицы, а команда с острова Мадейра – четвертую.