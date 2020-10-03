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03 октября 22:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Ювентус» против переноса матча с «Наполи». Команду Гаттузо не пускают в Турин из-за коронавируса

Футболисты туринского клуба завтра выйдут на поле домашнего стадиона по расписанию.

«Ювентус» на своем официальной сайте опубликовал заявление по поводу возможного переноса матча третьего тура чемпионата Италии против «Наполи».

После того, как стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в «Наполи» (у футболистов Петра Зелиньски и Элифа Элмаса, а также у одного из сотрудников неаполитанского клуба), власти Неаполя запретили команде Дженнаро Гаттузо покидать регион.

Хотя серия А пока официально не отменила игру, скорее всего, «Наполи» не сможет приехать в Турин.

А вот, что сказано в заявлении «Ювентуса»:

«Футбольный клуб «Ювентус» объявляет, что основная команда выйдет на поле, чтобы сыграть матч с «Наполи», завтра в 20:45 в соответствии с календарем серии А».

Игра «Ювентус» – «Наполи» должна состояться завтра 4 октября. Начало запланировано на 21:45 по московскому времени.

источник: ФК «Ювентус»
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