«Ювентус» против переноса матча с «Наполи». Команду Гаттузо не пускают в Турин из-за коронавируса

«Ювентус» на своем официальной сайте опубликовал заявление по поводу возможного переноса матча третьего тура чемпионата Италии против «Наполи».

После того, как стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в «Наполи» (у футболистов Петра Зелиньски и Элифа Элмаса, а также у одного из сотрудников неаполитанского клуба), власти Неаполя запретили команде Дженнаро Гаттузо покидать регион.

Хотя серия А пока официально не отменила игру, скорее всего, «Наполи» не сможет приехать в Турин.

А вот, что сказано в заявлении «Ювентуса»:

«Футбольный клуб «Ювентус» объявляет, что основная команда выйдет на поле, чтобы сыграть матч с «Наполи», завтра в 20:45 в соответствии с календарем серии А».