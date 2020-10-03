Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов «Ренн» арендовал у «Ювентуса» Ругани

ФК «Ренн» на своем официальном сайте объявил о переходе 26-летнего итальянского защитника Даниэле Ругани из «Ювентуса».

Французский клуб заключил с туринцами арендное соглашение на один сезон. «Ренн» заплатит 1,5 миллиона, но в соглашении нет пункта о первоочередном праве выкупа трансфера футболиста.

В 2015 году Ругани перешел в «Ювентус» из «Эмполи» за 5 млн. В минувшем сезоне Даниэле сыграл за «Старую синьору» лишь 14 матчей с учетом всех турниров.

Напомним, что в своем первом матче группового турнира Лиги чемпионов «Ренн» 20 октября примет «Краснодар». Также в группе E оказались «Челси» и «Севилья».