Гол Педро помог «Роме» обыграть «Удинезе»

Матч третьего тура чемпионата Италии «Удинезе» – «Рома» завершился с результатом 0:1.

На 55-й минуте после ошибки бывшего защитника ЦСКА Родриго Бекао испанский нападающий Педро дальним ударом забил своей первый гол в составе римлян.

В сентября 33-летний форвард перешел в «Рому» на правах свободного агента после расставания с «Челси».

Команда Паулу Фонсеки одержала первую победу в нынешнем сезоне. В первом туре желто-красным засчитали техническое поражение в выездной игре против «Вероны» за неправильно оформленную заявку полузащитника Амаду Диавара, а 27 сентября «Рома» сыграла дома вничью с «Ювентусом» (2:2).

Столичная команда занимает восьмое место, набрав четыре очка.