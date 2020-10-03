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03 октября 23:37
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Педро помог «Роме» обыграть «Удинезе»

Испанский нападающий забил свой первый мяч в составе римского клуба.

Матч третьего тура чемпионата Италии «Удинезе» – «Рома» завершился с результатом 0:1.

На 55-й минуте после ошибки бывшего защитника ЦСКА Родриго Бекао испанский нападающий Педро дальним ударом забил своей первый гол в составе римлян.

В сентября 33-летний форвард перешел в «Рому» на правах свободного агента после расставания с «Челси».

Команда Паулу Фонсеки одержала первую победу в нынешнем сезоне. В первом туре желто-красным засчитали техническое поражение в выездной игре против «Вероны» за неправильно оформленную заявку полузащитника Амаду Диавара, а 27 сентября «Рома» сыграла дома вничью с «Ювентусом» (2:2).

Столичная команда занимает восьмое место, набрав четыре очка.

«Удинезе» потерпев три поражения в трех встречах без очков находится на предпоследнем 19-м месте.

18 октября состоятся матчи «Удинезе» – «Парма» и «Рома» – «Беневенто».

источник: «Советский спорт»
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