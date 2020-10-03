«Валенсия» без Черышева дома проиграла «Бетису». Севильский клуб лидирует в примере

В пятом туре чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле проиграла «Бетису» с результатом 0:2.

Первый гол организовали два бывших игрока хозяев. На 19-й минуте Хоакин сделал результативную передачу, а Серхио Каналес направил мяч в ворота Хауме Доменека. На 74-й отличился Кристиан Тельо.

Российский полузащитник «Валенсии» Дмитрий Черышев не попал в заявку на матч из-за проблем со здоровьем.

«Бетис» стал лидером испанской примеры, набрав в пяти встречах девять очков.

В следующем туре ориентировочно 18 октября состоятся матчи «Вильярреал» – «Валенсия» и «Бетис» – «Реал Сосьедад».