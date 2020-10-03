Марсело Бьелса: Было бы несправедливо, если бы «Лидс» обыграл «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал игру своей команды в домашнем матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:1).

«Начало и конец матча были за «Сити», а в конце первого тайма и в начале второго мы были немного лучше, – рассказал аргентинец в послематчевом интервью для телеканала Sky Sports. – «Сити» было довольно легко вскрывать нашу оборону. Это не требует от них больших усилий, а игрокам «Лидса» было нужно работать на пределе, чтобы быть на их уровне. Часто мы просто не могли отобрать у них мяч, в то время как они очень легко забирали мяч у нас.

Поэтому было бы несправедливо, если бы «Лидс» выиграл этот матч. Такое было возможно, но было бы несправедливо».

Проведший 16 предыдущих сезонов в низших дивизионах «Лидс», набрав семь очков в четырех играх, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Сити» с четырьмя очками после трех игр находится на 11-м месте.