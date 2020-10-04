Серия А отказалась от переноса матча «Ювентус» - «Наполи»

«Серии А подтверждает, что матч «Ювентуса» с «Наполи» в рамках третьего тура чемпионата Италии по-прежнему планируется провести 4 октября», - цитирует заявление лиги Football Italia.

Как отмечает издание, это означает, что в «Наполи» до сих пор не смогли доказать, что им запретили ехать в Турин на матч.

Ранее итальянские СМИ сообщили о трех случаях заражения коронавирусом в «Наполи», после чего власти Неаполя якобы запретили команде Дженнаро Гаттузо покидать регион.

В субботу вечером «Ювентус» объявил, что основная команда выйдет на поле, чтобы сыграть матч с неаполитанским клубом в соответствии с календарем серии А.

Напомним, что «Дженоа» перенес субботнюю встречу с «Торино», потому что в клубе было зафиксировано 22 случая заражения, в том числе 17 среди футболистов.