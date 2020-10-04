Александр Бубнов: Физическое состояние «Зенита» настораживает накануне старта в Лиге чемпионов

- Физическое состояние и ошибки «Зенита» в обороне настораживают накануне старта в Лиге чемпионов. Видно, что команде сложно даются матчи, в которых на нее оказывается большое давление. Сергею Семаку нужно поработать над тем, чтобы игроки могли проводить в высоком темпе все 90 минут, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что в минувшую субботу «Зенит»» в гостях сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в матче десятого тура чемпионата России.

Добавим, «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов выступит в группе F. Соперниками российского клуба станут дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге». В первом туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле 20 октября сыграет с бельгийским «Брюгге».