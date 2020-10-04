ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 октября 01:44

Александр Бубнов: Физическое состояние «Зенита» настораживает накануне старта в Лиге чемпионов

Футбольный эксперт считает, что ошибки «Зенита» в обороне настораживают накануне старта в Лиге чемпионов.

- Физическое состояние и ошибки «Зенита» в обороне настораживают накануне старта в Лиге чемпионов. Видно, что команде сложно даются матчи, в которых на нее оказывается большое давление. Сергею Семаку нужно поработать над тем, чтобы игроки могли проводить в высоком темпе все 90 минут, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что в минувшую субботу «Зенит»» в гостях сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в матче десятого тура чемпионата России.

Добавим, «Зенит» на групповом этапе Лиги чемпионов выступит в группе F. Соперниками российского клуба станут дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге». В первом туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле 20 октября сыграет с бельгийским «Брюгге».

источник: Sportbox.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Можно ли добавлять в антифриз воду?Матчи сборной России пройдут с болельщиками на трибунахСтоит ли покупать российский автомобиль с пробегом?Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Александр Бубнов: Физическое состояние «Зенита» настораживает накануне старта в Лиге чемпионов
Футбольный эксперт считает, что ошибки «Зенита» в обороне настораживают накануне старта в Лиге чемпионов.
04.10.2020 01:44
Футбол
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
Александр Бубнов: По качеству футбола к «Спартаку» и «Зениту» есть немало вопросов
Футбольный эксперт прокомментировал итоги матча десятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1).
04.10.2020 01:30
Футбол
Серия А отказалась от переноса матча «Ювентус» - «Наполи»
Серия А опубликовала заявление, подтверждающее, что встреча третьего тура чемпионата Италии состоится, как и было запланировано, в воскресенье.
04.10.2020 01:14
Футбол
Ханс-Дитер Флик – о матче с «Гертой»: Важно, чтобы три очка остались в Мюнхене
Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура чемпионата Германии с «Гертой».
04.10.2020 00:47
Футбол
Педро Родригес: Счастлив, что помог «Роме» набрать очень важные три очка
Нападающий «Ромы» поделился эмоциями от первого гола в составе итальянского клуба.
04.10.2020 00:19
Футбол
«Сампдория» подписала контракт с полузащитником «Лестера»
«Сампдория» официально объявила о трансфере центрального полузащитника «Лестера» Адриена Силвы.
04.10.2020 00:07
Футбол
Марсело Бьелса: Было бы несправедливо, если бы «Лидс» обыграл «Манчестер Сити»
Клуб из Йоркшира избежал поражения в игре против команды Хосепа Гвардиолы благодаря голу Родриго.
03.10.2020 23:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ньюкасл» на своем поле обыграл «Бернли»
Футболисты «Ньюкасла» обыграли «Бернли» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии со счетом 3:1.
03.10.2020 23:55
Футбол
«Валенсия» без Черышева дома проиграла «Бетису». Севильский клуб лидирует в примере
Команда Рубена Грасии набрала семь очков в пяти встречах и занимает пятое место.
03.10.2020 23:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Гол Педро помог «Роме» обыграть «Удинезе»
Испанский нападающий забил свой первый мяч в составе римского клуба.
03.10.2020 23:37
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика