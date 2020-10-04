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04 октября 06:44
автор: Юрий Нечаев

Гвардиола - после ничьей с «Лидсом»: «Сити» далек от того футбола, который может показывать

В трех турах «горожане» одержали лишь одну победу.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью в матче четвертого тура АПЛ против «Лидса» (1:1).

«Это была интересная, хорошая игра. У нас были хорошие моменты в первые 30 минут, и мы должны были сделать больший отрыв. Я знаю ситуацию, в которой мы находимся, и знаю, из чего мы пришли к этому. Мы все еще немного далеки от того футбола, который можем показывать», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Лидс», набравший семь очков в четырех играх, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Сити» с четырьмя очками после трех игр находится на 11-й позиции.

источник: Goal.com
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