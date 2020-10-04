Александр Мостовой: Ничья в матче «Спартак» - «Зенит» стала следствием ошибок гостей

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (1:1).

«Качественная, хорошая игра. «Зенит» превосходил хозяев поля, особенно в первом тайме. Было видно, что питерцы чувствовали себя более уверенно.

Во втором тайме, думаю, переломным моментом стал эпизод, в котором Караваев не смог отправить мяч в ворота. Своим промахом в убойном моменте он вдохновил «Спартак» на то, чтобы бежать и отыгрываться.

В целом, ничья, пожалуй, стала следствием ошибок «Зенита». Кроме промаха Понсе в пустые ворота у «Спартака» моментов больше и не было. Поэтому, думаю, «Спартак» радуется вырванной ничье, а вот «Зенит» вряд ли доволен упущенной победой», — цитирует Мостового Rusfootball.

Напомним, после этого матча «Спартак» и «Зенит» остались во главе турнирной таблицы чемпионата России. В активе обеих команд по 21 очку. Питерцы находятся выше по дополнительным показателям.