Константин Марадишвили: Горд забить первый гол за ЦСКА. Буду продолжать в том же духе (видео)

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился эмоциями после первого гола в составе основной команды.

«Конечно, я очень рад, но без помощи партнеров этого гола бы не случилось. Я очень рад и горд, что забил за главную команду. Буду продолжать в том же духе.

Гол получился рабочий. Влашич прошел нескольких игроков, скатил мне под удар, и я просто забил в дальний угол. Хотел бы посвятить этот гол родителям и болельщикам ЦСКА», - цитирует футболиста клубная пресс-служба.