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04 октября 09:15
автор: Юрий Нечаев

Константин Марадишвили: Горд забить первый гол за ЦСКА. Буду продолжать в том же духе (видео)

Армейцы одержали гостевую победу над «Уралом».

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился эмоциями после первого гола в составе основной команды.

«Конечно, я очень рад, но без помощи партнеров этого гола бы не случилось. Я очень рад и горд, что забил за главную команду. Буду продолжать в том же духе.

Гол получился рабочий. Влашич прошел нескольких игроков, скатил мне под удар, и я просто забил в дальний угол. Хотел бы посвятить этот гол родителям и болельщикам ЦСКА», - цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, ЦСКА обыграл «Урал» в матче десятого тура чемпионата России 2:0. Марадишвили отличился на 56-й минуте и установил окончательный счет в матче. Полузащитник был признан лучшим игроком встречи.

Благодаря этой победе армейцы набрали 19 очков и расположились на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Динамо».

источник: ПФК ЦСКА
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