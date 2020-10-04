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04 октября 10:00
автор: Юрий Нечаев

Великобритания может отказаться от проведения Евро-2020 из-за коронавируса

Финал турнира должен пройти на «Уэмбли» в Лондоне.

Великобритания может отказаться от проведения матчей Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил государственный секретарь по спорту Оливер Дауден.

«Я очень надеюсь на то, что турнир пройдет. Но, учитывая этот вирус, я не могу дать железной гарантии. Болельщики не захотят проведения соревнований, если это будет небезопасно. Принимая решения, я буду в первую очередь руководствоваться здоровьем людей», — цитирует Даудена The Sun.

Напомним, Евро-2020 должен был пройти летом 2020 года в 12 городах Европы. Из-за коронавируса турнир был перенесен на 2021 год.

Лондонский «Уэмбли» должен принять три матча группового этапа с участием сборной Англии, а также встречу 1/8 финала, полуфиналы и финал турнира.

источник: The Sun
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