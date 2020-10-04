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04 октября 10:34
автор: Юрий Нечаев

Чуперка – о матче с «Арсеналом»: «Тамбов» провел в атаке весь второй тайм и закономерно отыгрался

Команды расположились на соседних строчках в турнирной таблице.

Полузащитник »Тамбова» Валерий Чуперка прокомментировал ничейный результат матча 10-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:1).

«Получилась тяжелая игра, но другой мы и не ждали. Можно сказать, встречались прямые конкуренты. У нас были хорошие моменты, но, к сожалению, пропустили первыми. Отыгрываться всегда непросто, однако мы упорно гнули свою линию, работали и терпели.

Провели в атаках почти весь второй тайм и закономерно отыгрались. Проиграть третью игру подряд мы никак не могли», - цитирует футболиста ТАСС.

Напомним, именно гол Чуперки с пенальти в самой концовке игры позволил тамбовчанам вырвать ничью в матче против «Арсенала».

Тульский клуб в 10 матчах набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Тамбов» - 13-й (8).

В следующем туре «Арсенал» на своем поле примет «Урал», а тамбовчане сыграют в гостях против «Ротора».

источник: ТАСС
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