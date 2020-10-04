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04 октября 10:52
автор: Юрий Нечаев

Андрей Егорычев: В матче с ЦСКА все было хорошо до удаления у соперника

Армейцы одержали гостевую победу в десятом туре РПЛ.

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился эмоциями после поражения от ЦСКА.

«Все было хорошо до удаления. Неплохо оборонялись, выбегали в атаку, только не было конкретики в конце. Футболисты ЦСКА прибавили после удаления и просто забили два гола за 3-5 минут. Это предопределило исход игры. Мы даже в большинстве тяжело создавали моменты.

У нас сейчас такая нехорошая серия, проиграли две игры. Я думаю, что пауза на матчи сборных должна пойти нам на пользу. Мы должны сделать выводы и провести работу над ошибками», — цитирует Егорычева пресс-служба «Урала».

Напомним, ЦСКА обыграл «Урал» со счетом 2:0. Оба гола армейцы забили, играя в меньшинстве. На 49-й минуте прямую красную карточку получил Хердур Магнуссон, а на 52-й и 56-й минутах Бактиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили соответственно принесли красно-синим победу.

Армейцы набрали 19 очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Урал» - 11-й (10).

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Динамо», а екатеринбуржцы сыграют в гостях против «Арсенала».

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