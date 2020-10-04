Андрей Егорычев: В матче с ЦСКА все было хорошо до удаления у соперника

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился эмоциями после поражения от ЦСКА.

«Все было хорошо до удаления. Неплохо оборонялись, выбегали в атаку, только не было конкретики в конце. Футболисты ЦСКА прибавили после удаления и просто забили два гола за 3-5 минут. Это предопределило исход игры. Мы даже в большинстве тяжело создавали моменты.

У нас сейчас такая нехорошая серия, проиграли две игры. Я думаю, что пауза на матчи сборных должна пойти нам на пользу. Мы должны сделать выводы и провести работу над ошибками», — цитирует Егорычева пресс-служба «Урала».