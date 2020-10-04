«Локомотив» - «Химки». Стартовые составы команд

«Локомотив» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Камано.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Глушаков, Мурнин, Мирзов, Мартусевич, Воробьев, Казанцев, Конате, Алиев.

Перед этим туром «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Химик» - 14-е (6).

Матч пройдет на «РЖД Арене». Начало - в 14:00 по московскому времени.