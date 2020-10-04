«Локомотив» - «Химки». Стартовые составы команд

«Локомотив» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Камано.
«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Глушаков, Мурнин, Мирзов, Мартусевич, Воробьев, Казанцев, Конате, Алиев.
Перед этим туром «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Химик» - 14-е (6).
Матч пройдет на «РЖД Арене». Начало - в 14:00 по московскому времени.
👕 Стартовые составы на матч #ЛокоХимки#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/b3HNAjbjCb— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 4, 2020